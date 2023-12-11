كنز في بيتك كريم لبان الدكر هيخليكي قمر 14 بدون ترهلات ولا تجاعيد وشد البشرة حتي لو عندك 50 سنه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد مرور فترة من الزمن تتأثر البشرة كثيرا ويبدأ عليها ملامح الكبر في العمر بوجود خطوط دقيقة حول الفم وحول العين ويوجد العديد من الكريمات التي يمكن استخدامها لمعالجة تلك المشاكل وعلامات تقدم السن، إلا أن ما يعطي نتيجة من هذه الكلمات يقوم بمبالغ مرتفعة ولكن ماذا عن ماسك لبان الذكر يعتبر من أهم الماسكات الطبيعية، التي تساهم في حل جميع مشاكل البشره ويكفي انه يحتوي على الكولاج الذي يعزز من إنتاج الخلايا الموجودة في البشرة، ويخلص من التجاعيد ويزيد من نضارة البشرة في هذا الموضوع نذكر لكم طريقة الماسك

طريقة ماسك لبان الدكر ماسك لبن الذكر هو وصفه طبيعيه ومجربه ومنذ قديم الزمان ويعطي للبشرة العديد من الفوائد ولكي نقوم بعمل ماسك لبان الذكر نحتاج إلى تلك المكونات:. كمية من لبان الذكر.

ملعقتان من النشا.

ربع لتر من الماء. طريقة عمل ماسك لبان الدكر في البداية نقوم بوضع قطع المال الذكر في وعاء على النار ويترك تلك المكونات معا حتى تصل الى مرحلة الغليان ومن ثم نبدا باضافة المكون الثالث، وهو النشا ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام متجانس ومتماسك وبعدها يتم إزالة الماسك من على النار.

في الخطوة الثانية نقوم بترك هذا الماسك حتى يبرد تماما ومن ثم يوضع على البشره مع التدليك ويترك لمدة نصف ساعه، مع مراعاة أن يتم غسل الوجه من الماء.

أخيرا لابد أن يتم تكرار هذا الماسك وليكن لمده شهرين متتاليين بمقدار ثلاث مرات في الأسبوع، وهذا للوصول إلى افضل النتائج بخصوص ازاله التجاعيد الموجوده في البشره ونضارة البشره