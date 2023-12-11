هتبقى ملكة جمال.. وصفة زيت الزيتون وقشر البطيخ هترجعك بنت 18 سنة جربيها ومش هتبطلي تعمليها

فوائد وصفة البطيخ وزيت الزيتون للبشرة

يُعدّ تركيبة زيت الزيتون مع قشر البطيخ علاجًا طبيعيًا فعالا للعناية بالبشرة والجسم سويا، حيث يُغذي زيت الزيتون البشرة وترطيبها ويحفظ خلاياها من الأضرار ويخفف من الالتهابات، ويشمل على مضادات الأكسدة التي تساهم في وقاية البشرة من التجاعيد وأعراض الشيخوخة الظاهرة، وبالوقت ذاته يوجد فى قشر البطيخ عناصر غذائية هامة لصحة البشرة على راسها الفيتامينات مثل فيتامين C و E وكذلك الألياف الغنية، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الاضرار الناتجة عن الأشعة الشمسية.

خطوات تحضير وصفة البطيخ وزيت الزيتون

نقوم بتحضير وصفة زيت الزيتون مع قشر البطيخ للتخلص من الترهلات وعلامات التقدم فى السن، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: