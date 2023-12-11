احذر وبشده.. ظهور هذه العلامات على حسابك في "واتساب" تعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك..وهذه هي الطريقة الوحيدة لإيقافه

إحذر ظهور هذه العلامات على حسابك

يجب أن تتأكد من ربط حساب الواتساب الخاص بك على الهاتف بجهاز الكمبيوتر من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بفتح تطبيق الواتساب على هاتفك المحمول.

الضغط على الثلاثة نقاط الموجودة أعلى الواجهة للتطبيق.

بعد ذلك يتم اختيار واتساب ويب من القائمة التي تظهر أمامك.

سوف يظهر لك المتصفح الذي تم استخدامه الحساب الخاص بك على واتساب.

إذا كنت أنت من قام بربط الحساب فليس عليك أي إجراء تقوم به وآن كنت لم تقم بربط الحساب فعليك بحذفه فورا.

بهذه الطريقة لن يتمكن أي شخص من الوصول لحسابك.

وسوف تتخلص من أي شخص يتجسس على حسابك.

بعد التخلص من الربط الذي يتجسس على حسابك يمكنك معرفة الشخص المخترق.

وفي الأخير يمكنك التمتع بخصوصية حسابك في أمان.

ظهور هذه العلامات على حسابك

عندما نلاحظ أن تطبيق الواتساب الخاص بك بطئ أو أنه يعمل في خلفية الهاتف فهذا يعني ان شخص آخر يستخدم حسابك، أو ملاحظة نشر أي شي على الواتساب بدون علمك هذا ايضا يشير بان شخص آخر يستخدم حسابك، ومن العلامات الواضحة في هذا الشأن وجود تغيرات في الاعدادات لم تقم انت بها فهذا يعني أن شخصا آخر يتجسس على حسابك، يجب عليك عدم الضغط على اي رابط او لينك من أي شخص مجهول بالنسبة لك.