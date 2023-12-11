هتخلى اكلك زى القشطه .. مكون كالسحر في مطبخك لتنظيف الفراخ والبط من الزفارة والريش والروائح الكريهة في ثواني هتبقي زي القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني بعض ربات البيوت من صعوبة اثناء تنظيف البط والفراخ وذلك لأنها تحتوي على ريش صغير وايضا بعد عملية الدبح يكون هناك رائحة زفارة يصعب التخلص منه بسهولة وبسبب أن عملية تنظيف البط والفراخ تأخذ وقت كبير تقوم ربات ننزل بإرسال البط و الفراخ إلى محلات تنظيف حتى تقوم المحلات بهذه المهمه لتوفير الوقت والجهد و في مقال اليوم سوف نخبرك عن طريقة تنظيف البط الفراخ من الزفارة وبشكل سريع من خلال خلطة سرية .

خلط تنظيف البط والفراخ السحرية : يمكنك تنظيف البط و الفراخ منم الروائح الكريهة من خلال استخدام المكونات الاتية ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقتين من ملح الليمون.

ربع كوب متوسط الحجم من عصير الليمون.

قدر مناسب من الملح الخشن.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب من الخل الأبيض. خطوات تنظيف البط والفراخ من الزفارة: اولا نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به كمية من الماء.

نرفع الوعاء على النار المرتفعة حتى يتم الغليان.

نقوم بغمس البط أو الفراخ فيها لمدة دقيقة.

نقوم بازالة الريش الكبير في البداية.

ثم نضع البط أو الفراخ على النار مع الحرص أن تكون من بعيدة من النار نوعا ما.

ثم نقوم بوضع كلا من الدقيق والملح ونفركها جيدا حتى نتخلص من الريش الصغير.

يغسل البط أو الفراخ جيدا بالماء ثم نقطعها وتغسل مرة اخرى.

يتم وضع كلا من الخل وعصير الليمون والسكر ويقلب جيدا.

ثم نقوم بوضع قطع البط أو الفراخ داخل المحلول لمدة ساعة تقريبا.

ثم نقوم بشطفه جيدا و يصفى ونضعه في الثلاجة أو يمكنك طهيه.