"وصفة طبيعية حيرت الاطباء" .. استخدمي زيت الزيتون مع الموز كل ليلة هيحقق حلمك حتى لو عمرك فوق ال 70 سنة .. لن تستغني عنه طيلة حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى كل امرأة الى أن تكون جميلة وأن تصبح دائما في مظهر شبابي الجميل وأن لا تظهر عليها علامات الكبر، أو تظهر عليها علامات مثل علامات التجاعيد أو الإسمرار أو سواد تحت العين، ولذلك دائما تشتري السيدات منتجات باهظة الثمن حتى تشعر أنها شابة مرة أخرى، ويعد تفتيح البشرة من المشاكل التي تواجه أغلب النساء، فالتعرض للعوامل الخارجية وبعض التصبغات نتيجة أشعة الشمس وفي المناطق المختلفة بالجسم كالكوع والركبة تكون ذات لون غامق عن باقي الجسم ولهذا نحتاج إلى طريقة سريعة وطبيعية لا تكلفنا الكثير حتى نستخدمها بإستمرار للوصول إلى النتيجة المطلوبة دون ألم أو مبالغ مالية كبيرة وفي مقال اليوم سوف نخبركم عن هذه الطريقة .

مكونات وصفة الموز وزيت الزيتون