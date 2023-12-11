«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرفت على الاستخدامات المذهلة التي يمكنك أن تستفيد منها عند تفعيل خاصية وضع الطيران المتاحة على الهاتف؟ من الواضح أن الكثير لا يعلم عن أهمية وضع الطيران سوى تلك الأهمية التي يتم استخدامها عند ركوب مستخدمي الهواتف في الطائرة، إلا أن تلك الخاصية لها الكثير من الفوائد والاستخدامات التي يغفل عنها الجميع وه

استخدامات وضع الطيران على الهواتف