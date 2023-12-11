"فكرة بمليون جنيه" .. طريقة جهنمية لتشغيل ريموت التلفزيون بدون بطارية أو حجارة .. متخطرش على بال العفريت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح العصر الحديث والتقدم التكنولوجى فى كافة المجالات يسهل على الإنسان الكثير من الأمور الحياتية له ومنها مشكلة الريموت وإنتهاء عمر البطارية به، ويعد الريموت محور جذب الأطفال ولكن يترتب على ذلك ضياع الحجارة أو تلفها، ونظرا لإعتماد الأجهزة على جهاز الريموت فأصبح الحاجة إلى توفر بدائل لنفاذ أو تلف الحجارة ضرورة ملحة للجميع، لذلك نوفر لكم أفضل الطرق المبتكرة لتشغيل أجهزة الريموت في أي وقت بكل سهولة بدون أي عناء في البحث عن الحجارة أو إنفاق الأموال بإستمرار لشرائها، لذلك تابعوا معنا السطور التالية.

بدائل منجزة في حالة ضياع أو تلف حجارة الريموت

إذا كنت من الأشخاص المعرضين بإستمرار إلى تلف أو ضياع الريموت أو الحجارة المخصصة للتشغيل يمكنك اختيار الحل الأنسب لك فيما يلي:

تحميل تطبيقات مخصصة من خلال الإنترنت وذلك للتحكم في الأجهزة المختلفة من خلال الموبايل بدلا من الريموت.

كما يمكن التحكم في الأجهزة المختلفة خاصة جهاز الرسيفر من خلال الأزرار الجانبية للجهاز.

كذلك يمكنك تأمين نفسك لأي موقف طارئ وشراء ريموت أو حجارة أخرى والإحتفاظ بها لحين حدوث ذلك.

طريقة أخرى لحل لمشكلة الريموت كنترول

إذا لم تتمكن من تنفيذ أي حيلة من الحيل السابقة لتشغيل الريموت يمكن الإستفادة إختراع ورق الألمونيوم وذلك عن طريق ما يلى: