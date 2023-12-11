"وداعاً لبقع المراتب" .. في 10 دقائق بس هتنضفي بقع المراتب بمكون سحري ميخطرش علي بالك .. هترجع جديدة بدون اتسخات نهائيا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم ربة المنزل بنظافة منزلها وكل محتوياته ومنها أماكن النوم وهى المراتب، حيث تعد المراتب بيئة لتجمع الأتربة والغبار بشكل كبير وتكون الجراثيم عليها، لذلك تحتاج المراتب إلى عناية خاصة وتنظيف بشكل مستمر، للقضاء على الأتربة والجراثيم والروائح الكريهة التى تلحق بها، لذلك توجد طرق فعالة فى هذا الأمر سوف نستعرضها فى السطور التالية.

تنظيف المراتب بصودا الخبز

تعد صودا الخبز من المواد الطبيعية الفعالة والمتوفرة بسهولة وبأسعار منخفضة للجميع، حيث لها فعالية في القضاء على الجراثيم والروائح الكريهة، وخالية من أى مواد كيميائيّة، لذلك يجب الحرص الدائم على تنظيف المراتب عن طريق القيام بالخطوات الآتية:

نقوم بإزالة الغطاء الخارجى للمرتبة وغسلة بطريقة صحيحة.

رش كمية من صودا الخبز على سطح المرتبة وتركه لمدة تصل إلى 30 دقيقة حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

إستخدام فرشاة ناعمة لتفريغ صودا الخبز من المرتبة.

نترك المرتبة فى الشمس لبعض الوقت لتعقيمها وتجفيفها من أي رطوبة.

نغطى المرتبة بالغطاء الخارجي جيدا للحفاظ عليها.

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