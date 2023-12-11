“متشلش هم لو النور قطع” .. تعرف على طرق تشغيل الراوتر بدون كهرباء في حالة انقطاع التيار بخطوات بسيطة جداً ومبتكرة .. هتندم لو مجربتهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يخلو منزل من الإنترنت ومع ذلك يواجه الكثير من الناس مشكلة إنقطاع الإنترنت بشكل متكرر، وهذا بسبب إتباع الحكومة خطة تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء يوميا وهذا يسبب إنقطاع الأنترنت وفصل الواى فاى، ويحاول الكثيرون البحث عن بدائل لإستمرار تشغيل الإنترنت عند إنقطاع الكهرباء لتشغيل الراوتر وإستمرار العمل بالأنترنت، لذلك تم إيجاد بعض الطرق البديلة لتشغيل الراوتر بإستمرار وهذا سوف نتناول ذكره بالتفصيل في المقال التالي.

يسبب إنقطاع الأنترنت المتكرر بسبب إنقطاع الكهرباء منذ أسابيع غضب مستخدمين الأنترنت، لأن هذا قد يوقف أعمال هامة فى ذلك الحين، لذلك يبحث الكثير عن طرق لتشغيل الراوتر بإستمرار وذلك عن طريق إستخدام باور بأنك عند إنقطاع الكهرباء لأنه مزود للطاقة فعال، وذلك عن طريق فتحة usb، وإستخدام شاحن قديم وقطع أطرافه وإستخدام أسلاكه فى توصيلها بمصدر الطاقة.

طرق تشغيل جهاز الراوتر بدون كهرباء

يوجد عدة طرق يمكن اللجوء إليها لتشغيل جهاز الراوتر عند إنقطاع الكهرباء ومنها على النحو التالى: