«الفلوس هتبقى معاك بالكوم».. كنز ثمين في جهاز التلفزيون القديم أغلى من الذهب تعرف علي طريقة استخراجه .. لو عندك إوعى تفرط فيه وإلا هتندم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح التلفزيون القديم من الأجهزة الغير مستخدمة وغير شائعة في العصر الحديث، لذلك يوجد بداخله مكونات وادوات تعد من الأدوات الثمينة وباهظة الثمن، يمكن إعادة استخدامها في اشياء مفيدة لأجهزة جديدة، لذلك يبحث الكثير من الفنيين المتخصصين فى الأجهزة الكهربائية عن هذه الأجهزة القديمة للإستفادة من مكوناتها وإعادة فكها واستخدامها بغرض الربح أكثر، ويتم إتباع خطوات مرتبة وعلى ايدى خبير في ذلك الأمر للتعامل مع فك هذه المكونات بطريقة صحيحة وهذا سنوضحه فى السطور التالية.

الأجزاء المهمة في جهاز التلفزيون القديم