"ضاع عمرنا واحنا بنستخدم الفازلين غلط" .. ضعى الفازلين على الحوض وتعرفى على الطريقة الصحيحة فوراً .. هتنبهري من النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفازلين آمن للإستخدام بالنسبة لمعظم الأشخاص، ومع ذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البترول أو أي منتج بترولي آخر تجنب إستخدام الفازلين يمكن أن يتسبب استخدام الفازلين أيضا في إنسداد المسام، لذا يجب إستخدامه بحذر على البشرة الدهنية، بالإضافة إلى ذلك يتم إستخدام الفازلين في تنظيف وتلميع الأسطح والأحواض.

وصفة الفازلين لتنظيف الأسطح