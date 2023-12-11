"ضاع عمرنا واحنا بنستخدم الفازلين غلط" .. ضعى الفازلين على الحوض وتعرفى على الطريقة الصحيحة فوراً .. هتنبهري من النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفازلين آمن للإستخدام بالنسبة لمعظم الأشخاص، ومع ذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البترول أو أي منتج بترولي آخر تجنب إستخدام الفازلين يمكن أن يتسبب استخدام الفازلين أيضا في إنسداد المسام، لذا يجب إستخدامه بحذر على البشرة الدهنية، بالإضافة إلى ذلك يتم إستخدام الفازلين في تنظيف وتلميع الأسطح والأحواض.
وصفة الفازلين لتنظيف الأسطح
قد تكون ملاحظا بشكل مستمر وجود شوائب على الأحواض، صنابير الماء، رؤوس الدش، المغاسل والمحابس، تلك الشوائب غالباً تأتي من تجمع البقع الناتجة عن المياه أو الصابون الذي يستعمل بإستمرار والذي يقلل من بريقها وجاذبيتها، وهناك نصيحة ممتازة يمكن أن يتم تطبيقها أثناء تنظيف الحمامات، أحواض المطابخ أو أسطح الطهي، ويكون المكون الأساسي للوصفة عبوة فازلين، قطعة قماش من القطن، ملعقة صغيرة، مناديل جافة.
خطوات تنظيف الحوض بإستخدام الوصفة
للحصول على نظافة ولمعان للأسطح لابد من إتباع خطوات الوصفة كالتالي:
- قم بتنظيف الحنفية بكفاءة لإزالة الأتربة والبقع إستخدم محلول التنظيف أو المسحوق المخصص لذلك أو إستخدام قطعة من القماش مبللة بالماء، وبعد ذلك إشطفها جيداً بالماء.
- ثم ينشف الصنبور جيدًا من المياة.
- إستخدم ما يعادل نصف ملعقة صغيرة من الفازلين، وضعها على المحبس، إستعمل المناديل الورقية الناشفة لفرد الفازلين على كل جزء من المحبس والمنطقة المحيطة به، وتأكد من عدم إغفال الزوايا والأجزاء التي قد تكون صعبة التنظيف.
- ستلاحظ أن الماء يتدفق بسرعة من الحنفية دون تجمع الرواسب والجير على سطح الأحواض.
- يمكن أيضًا إستعمال هذه الطريقة على موقد الطهي بعد تطهيره تمامًا، حيث ستلاحظ أن التخلص من الزيوت والشوائب المتراكمة على الموقد أصبح أسهل بكثير.