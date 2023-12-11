"وصفه بمليون جنيه"!!… طريقة عبقريه لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت.. بطعم زي المطاعم بالظبط .. خليكي ناصحه عشان تعجبي جوزك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أهم المأكولات في هذا الوقت هيا البطاطس تعد البطاطس من أفضل الأكلات التي يفضلها الأشخاص في تناولها كل يوم، وتعتبر البطاطس من الأشياء السهلة في تحضيرها وأكلها ولها الكثير من الطرق للقلي والطبخ أيضا، ولاحظنا انتشار الكثير من الطرق المختلفة لقلي البطاطس ولكن أصبحت طريقة قلي البطاطس في الذين منتشرة جدا وأيضا من الممكن أن تسبب الكثير من الأمراض للأشخاص المختلفين خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، وفي هذا المقال سنقول لكم عن أفضل الطرق لقلي البطاطس من غير استخدام أي نقطة من الزيت في القلي.

طريقة قلي البطاطس من غير استخدام اي نقطه زي

يعتبر قلي البطاطس من الأشياء المنتشرة في جميع البلاد ومعظم المطاعم التي تستخدم الزيت لقلي البطاطس، وتعد طريقة القلي شائعة جدا بين الأشخاص ولكن معظمنا لا نعمل كمية الأضرار التي توجد في الزيت عندما يتم قلي البطاطس فيه، وعندما يتم قلي البطاطس في الزيت تحمل البطاطس الكثير من السرعات الحرارية والأمراض والفيروسات التي تنتقل من الزيت إلى البطاطس.

طريقة قلي البطاطس من غير استخدام الزيت

يوجد الكثير من الطرق لقلي البطاطس من غير استخدام الزيت من أشهر هذه الطرق التي تستخدم في قلي البطاطس هيا:

تحمير البطاطس في الفرن: تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق المنتشره في قلي البطاطس من غير استخدام الزيت، فقط قومي بتحضير البطاطس وبعدها قطعيها الي شرائح ثم ضعيها في في الفرن على درجة حرارة متوسطه لمدة ربع ساعه وبعدها ستجديها محمره وجاهزه للاكل.