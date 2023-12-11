"الحقي اشتريه من الصيدلية" .. استخدمي كريم بانثينول لتفتيح البشرة وتبيضها من اول استخدام .. هتبقي زي القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه العديد من النساء مشاكل مع البشرة والتي ترغب في التخلص منه بشكل سريع وكحل فعال يمكن استخدام كريم بانثينول الذي يحتوي على عدة مكونات مشتقة من فيتامين B5، حيث يساعد على ترطيب وتفتيح المناطق الداكنة بالبشرة ويتم استعماله مع مكونات طبيعية أخرى ليعطي نتائج أفضل، ولذلك نقدم اليكم خلال سطور المقال وصفات طبيعية مع كريم البانثينول لبشرة أكثر نضارة ورطوبة.

فوائد استخدام كريم البانثينول