"الحقي اشتريه من الصيدلية" .. استخدمي كريم بانثينول لتفتيح البشرة وتبيضها من اول استخدام .. هتبقي زي القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه العديد من النساء مشاكل مع البشرة والتي ترغب في التخلص منه بشكل سريع وكحل فعال يمكن استخدام كريم بانثينول الذي يحتوي على عدة مكونات مشتقة من فيتامين B5، حيث يساعد على ترطيب وتفتيح المناطق الداكنة بالبشرة ويتم استعماله مع مكونات طبيعية أخرى ليعطي نتائج أفضل، ولذلك نقدم اليكم خلال سطور المقال وصفات طبيعية مع كريم البانثينول لبشرة أكثر نضارة ورطوبة.
فوائد استخدام كريم البانثينول
يحتوي الكريم على مواد طبيعية والتي لها فوائد عديدة لعلاج مشاكل البشرة كما يلي:
- منع الجفاف وزيادة الرطوبة وهذا يعتبر خيار مثالي للبشرة الجافة والمتشققة.
- يعمل على التئام الجروح وتجديد الخلايا من خلال تحسين تدفق الدم إليها مما يساهم في علاج الخدوش والحروق.
- التخلص من البقع الداكنة في الجسم وخاصة البشرة وعلاج الندبات وحب الشباب.
- تعزيز صحة ومرونة البشرة مما يقلل من ظهور تجاعيد الوجه، إضافة إلى أنه يكون طبقة خارجية تحمي البشرة من العوامل الجوية مثل الأتربة والغبار.
- التقليل من الالتهابات التي تصيب البشرة وكذلك الحكة والاحمرار وهذا يكون مناسبا للبشرة الحساسة.
وصفات طبيعية من كريم البانثينول لتفتيح البشرة
توجد وصفات عديدة يمكن خلطها مع كريم البانثينول لتحصل على منتج يعطي نتيجة أفضل كما يلي:
الوصفة الأولى :
- إحضار ملعقة من كريم بانثينول وإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون ثم خلط المكونات معا.
- يوضع الخليط لمدة 30 دقيقة على البشرة ثم الشطف باستخدام الماء الفاتر.
الوصفة الثانية:
- خلط ملعقة من كريم بانثينول مع ملعقة من العسل.
- وضع الخليط على البشرة النظيفة لمدة نصف ساعة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.