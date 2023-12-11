"هيفصلو عنك النت" .. قرار عاجل من شركة المصرية للاتصالات لأصحاب التليفون الأرضي بتعطيل الانترنت في مصر لهذه الفئات .. الحنفية قفلت خلاص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للإتصالات، بأنه باقى حوالى 4 أيام فقط على أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي المستحقة لشهر أكتوبر 2023 قبل أن يتم وقف خدمة الإنترنت عن غير المسددين وفرض غرامة عليهم، وتداول المواطنين هذا الخبر والبحث عن تفاصيل أكثر حول الذين سوف يتم قطع الإنترنت، ويمكن التعرف على ذلك من خلال هذا المقال.

كانت الشركة المصرية للإتصالات قد أصدرت في وقت سابق، فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر في يوم 15 من الشهر قبل الماضي، وتلك الفاتورة جاءت عن إستخدامات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023، فقد أتاحت الشركة المصرية للإتصالات الفرصة لجميع المستخدمين لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر، دون تطبيق أي غرامات مالية حتى نهاية يوم 14 من شهر نوفمبر الماضي، ولقد بدأت الشركة في تنفيذ عمليات تحويل الخدمة لإستقبال المكالمات فقط .

غرامات مالية للمتخلفين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

أما بالنسبة للمشتركين غير المسددين فاتورة التليفون الأرضي، وذلك مع إتاحة الفرصة للدفع من قبل المشتركين حتى يوم الخميس، الموافق 14 ديسمبر، على أن يتم قطع خدمة الأنترنت والهاتف الأرضي وسيتم فرض غرامات مالية عن المشتركين بالخط الأرضي، ومن بعد هذا الموعد المعلن عنه فيما سبق، و فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر في يوم 15 من الشهر قبل الماضي، وتلك الفاتورة جاءت عن استخدامات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023، حيث كانت الشركة المصرية للإتصالات قد أصدرت في وقت سابق، فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر في يوم 15 من الشهر قبل الماضي، وتلك الفاتورة جاءت عن إستخدامات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023، وتجدر الإشارة إلى أنه سوف تبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر من مبلغ 10 جنيهات، أو يمكن حساب نسبة تصل لـ 1.5% من القيمة المالية للإشتراك، بحد أقصى حوالي 11 شهرا، ولا يتم إضافة أي رسوم مالية من بعد ذلك.