مستحيل ترمي هدومك تاني.. طريقة جهنمية للتخلص من اصفرار الملابس وبقع الكلور الصعبة ومن أول مرة.. جربيها وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بقع الكلور واصفرار الملابس من اكثر الامور التي تعاني منها الكثير من السيدات، لذا تقوم بالبحث عن طرق تساعد على التخلص من ذلك الأصفرار على الملابس البيضاء إلى جانب سقوط الكلور على الملابس الملونة أثناء استخدامه يؤدي إلى تغيير لونها وتلفها، مما يجعل ربة المنزل تبحث عن طريقة للتخلص من تلك البقع الملونة والبقع الصفراء معا، فاستطعنا أن نجد وصفة قوية يمكنك من خلالها التخلص من بقع الكلور والاصفرار الموجودة على الملابس البيضاء والملونة،هيا بنا لمعرفة الطريقة بالتفاصيل .

الخل من اقوي الأنواع التي تساعد في تفتيت أي بقعة من الملابس البيضاء والتخلص التام من وجود البقع فالخل بطبيعته كمادة من المواد الحمضية من أفضل ما يساعدك في إزالة أي بقع بدون مجهود، عن طريق نقع الملابس في محلول مكون من الماء مع الخل، وكمية مناسبة من الجل المنظف، فالخل له القدرة على تبييض الملابس وإزالة البقع والاصفرار أيضا، ثم بعد نقع الملابس في المحلول تغسل في الغسالة حيث يمكنك التخلص منها بشكل أسرع وتجعل الملابس بيضاء وخالية من اي بقع،جربيها بنفسك ولاحظي النتيجة.

وصفة خطيرة للتخلص من بقع الكلور الصعبة

نحضر وعاء ونضع به معلقة من ملح الليمون،معلقة من البيكنج بودر،معلقة من معجون الأسنان، ماء، مسحوق منظف، ثم نقوم بتقليبها بشكل جيد حتى تختلط ونحصل على عجينة، وبعدها نقوم بوضعها على بقعة الكلور ونتركه لمدة 30 دقيقة، ثم بعد ذلك نقوم بغسلها بسائل التنظيف والماء ثم نقوم بشطفها بالماء بشكل جيد وسوف نلاحظ بأن الملابس قد أصبحت نظيفة للغاية.