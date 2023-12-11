مأساة صادمة ومحزنة.. نهاية مفجعة ومؤلمة لزوجة أحرجت زوجها ورفضت الطبخ لضيوفه .. هتتصدم لما تعرف حصل اي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يومًا بعد يوم نسمع العديد من الأخبار والقصص التي من الصعب أن يصدقها عقل، خاصةً مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت أي شخص يستطيع الإطلاع على أخبار من يريد في أي وقت، ومن أشهر القنوات الموجودة على منصة يوتيوب هي “قصة مع فالح” والتي يروي صاحبها الحكايات المختلفة باستمرار خاصةً الاجتماعية، لذلك في مقال اليوم سوف نعرض لكم إحدى هذه القصص التي تتناول بعض الأحداث بين رجل وزوجته.

قصة أحمد وعائشة

“عائشة” هي فتاة جميلة قد تزوجت من “أحمد” الذي يعمل في وظيفة متوسطة مما جعل مستواهم الاجتماعي متوسط وفي بعض الأحيان يضيق الحال مما يجعل “عائشة” تواجه بعض الصعوبات في تدبير مطالب المنزل.

وفي يوم من الأيام طلب “أحمد” من زوجته أن تقوم بإعداد وجبة غداء لأصدقائه في العمل حيث أنهم اتفقوا فيما بينهم على أن يقوم كلًا منهم باستضافة الآخرين بشكل دوري، وكان هذا هو دور “أحمد”.

ولكن فاجئته “عائشة” برفضها أن تقوم بتحضير الطعام، وذلك نظرًا لضيق الحال وقرر “أحمد” أن يتصل بوالدة زوجته ويروي لها ما حدث، وبالفعل قام بذلك وطلبت منه والدتها أن يذهب إليها ليأخذ الطعام ويقدمه لأصدقائه.

مفاجأة بدر لأحمد

ولكن نتيجة لذلك قد جمعت “عائشة” أمتعتها وذهبت إلى بيت والدها اعتراضًا على ما حدث، وبالفعل استضاف “أحمد” زملائه ومن بينهم صديقه المقرب “بدر” الذي شعر بأن صديقه ليس على ما يرام، فسأله عما حدث وقام “أحمد” بشرح ما حدث لصديقه.

وبناءً على ذلك اتصل به “بدر” في وقت لاحق وطلب منه أن يذهب معه لزيارة أحد الأشخاص، وهنا كانت المفاجأة حيث قام “بدر” بطلب يد ابنة صاحب المنزل كزوجة لصديقه “أحمد” وقد اندهش لذلك لأنه لم يكن لديه علم، ولكن أوضح له صديقه أنه تكفل بجميع التكاليف والمهر.