لو ظهرت عندك اذهب للطبيب حالا .. علامات خطيرة تنذر أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول .. احذر قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكوليسترول هو غاز دهني مهم لجسم الإنسان يمكن العثور عليه في الخلايا والأنسجة والدم. تتألف معظم الكوليسترول في الجسم من الخلية الكبدية، ويمكن الحصول على مستويات أعلى من الكوليسترول في الدم من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والزيوت المهدرجة والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وإذا كانت مستويات الكوليسترول في الدم عالية جدًا، فهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والجلطات الدموية.

أضرار الكوليسترول على الصحة

يمتلك الكوليسترول العديد من الأضرار الصحية عند تراكمه في الشرايين، حيث: