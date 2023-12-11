امتلك سيارة أحلامك بـ 90 ألف جنيه فقط .. تعرف على أرخص سيارة هاتشباك من تويوتا والحق اشتريها قبل فوات الأوان .. اغتنم فرصتك الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تختلف أسعار السيارات المستعملة بحسب عدة عوامل منها العمر والمسافة المقطوعة وحالة السيارة ومميزاتها الإضافية، ويجب عليك الانتباه إلى أن شراء سيارة مستعملة قد يعرضك لبعض المخاطر، مثل تكاليف الصيانة الإضافية وعدم الاستفادة من ضمان المصنع، ويجب عليك التأكد من حالة السيارة قبل الشراء، عندما تبحث عن سيارة جديدة، يمكنك البدء بالتحقق من مواقع الإنترنت للتحقق من الموديلات المختلفة وأسعارها ومواصفاتها.

مواصفات سيارة تويوتا ستارليت

تويوتا ستارليت هي سيارة صغيرة الحجم تم إنتاجها من قبل شركة تويوتا اليابانية، ومن مميزاتها أنها: