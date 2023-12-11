صدمة كبيرة ستتعجب منها .. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسيات العربية والسبب!! … هتنصدم لما تعرف الجنسية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهد المجتمع السعودي تقدماً اجتماعياً ملحوظاً فيما يتعلق بزواج النساء السعوديات، كما لوحظ تزايد اهتمامها المتزايد بالزواج من أشخاص ذوي جنسيات مختلفة، بعيداً عن التقليد السائد الذي يفرض زواجهن من رجال سعوديين، وما لفت الانتباه أكثر هو زيادة عدد النساء السعوديات اللواتي يفضلن الزواج من رجال مصريين، إذ يرون فيهم جنسية مناسبة للزواج.

سبب يفضّله الشابات السعوديات أيضًا

تشير الدراسات والتقارير إلى أن هذه الظاهرة المشهورة في المجتمع السعودي يمكن أن يُفسر بعدة أسباب. يعتقد أن الرجال الأجانب، سواءً كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى، يتمتعون باللطف والاهتمام في التعامل مع النساء السعوديات، و يعتبر بعض النساء السعوديات أن الرجال السعوديين قد يكونون في بعض الأحيان أكثر حزمًا، مما يجعل النساء يشعرن بالدعم والاهتمام الذي يتوق له في شركائهم في الحياة.

فوائد الزواج من النساء السعوديات

تسمح المملكة العربية السعودية للنساء السعوديات بالسيطرة على إقامة شريك حياتهن الأجنبي في البلاد. ويمكن للنساء السعوديات الزواج من رجل أجنبي وأن تتحكم في إقامته في المملكة، مما يعكس تطور دور المرأة وقدرتها على اختيار شريكها في الحياة وتوجيه حياتها الزوجية، ومع ذلك هناك بعض المتطلبات والشروط التي يجب توفيرها للسماح بزواج السعوديات من أجانب، و يجب على الشريك الأجنبي أن يكون مستقرًا اجتماعيًا وماليًا وأن يكون قادرًا على رعاية أسرته وتوفير حياة مستقرة وتشمل هذه الشروط الجوانب المالية والمهنية للشريك المحتمل ومدى توافقها مع الجوانب الاجتماعية والثقافية للعائلة المستقبلية.