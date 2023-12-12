احمي نفسك وأولادك من برد الشتاء .. ست عجوزة قالتلي حطي قالب الطوب تحت السرير واستعدي للشتاء .. فكرة حهنمية متخطرش على بال العفريت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُستخدم العديد من الأفكار مثل هذه في حياتنا اليومية لتوفير الوقت والجهد، خاصة خلال فصل الشتاء بسبب الأحوال الجوية الصعبة وبرودة الطقس التي تؤثر على الكثير من الأشخاص، قد تعتبر هذه الأفكار مبتكرة من قِبَل بعض السيدات في المنازل، ولكن عندما يتم تجربتها من قبل عدة سيدات، يتبين أنها فعالة جدًا. وبناءً على ذلك، وعند هذا القالب تحت السرير، ويكون قادرًا على امتصاص كل الرطوبة الموجودة في هذا المكان، بالإضافة إلى التخلص من أي رائحة كريهة.

أهمية وضع قالب الطوب تحت السرير

يعرف أنه في بداية فصل الشتاء تستعمل البطانيات لأغراض التدفئة ولكن قد نستخرج البطانيات من أماكن تخزّن فيها ونفاجأ بأن لها رائحة سيئة، في هذه الحالة يمكن غسلها للتخلص من تلك الروائح، وفي حال استمرت تلك الرائحة الكريهة في البطانيات كما هي، يمكن التخلص منها نهائياً عن طريق وضع عود بخور داخلها لمدة 24 ساعة وسيتم التخلص من جميع الروائح الكريهة الموجودة فيها، حتى إذا كانت هناك رائحة للرطوبة.

أفكار من استخدامات قالب الطوب تحت السرير

تتمثل الفكرة الثانية في وجود الرطوبة تحت الأسرة والتي يمكن أن تؤثر على الجدران المحيطة، يمكن التخلص من هذه الرطوبة بفكرة سهلة وسريعة جدًا، بالإضافة إلى القدرة على حماية العديد من الأشياء الموجودة تحت الأسرة دون أن يحدث لها أي ضرر، كل ما علينا فعله هو توفير قالب من الطوب الذي يحتوي على فتحات، ونقوم بسد تلك الفتحات باستخدام ورق الألمونيوم ، ومن الجهة الأخرى نقوم بوضع كمية من الملح في كل فتحة ومن ثم نضع قطرات من الخل على الفتحات.