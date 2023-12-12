أخيراً لقينا الحل دون الحاجة لطبيب … عشبة جهنمية موجودة في كل مطبخ تساعد على تنظيف القولون من البراز المتحجر في دقائق معدودة … معجزة ربانية لن تستغني عنها أبدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في القولون، وهو الجزء الرئيسي من الجهاز الهضمي الذي يقوم بامتصاص الماء والمغذيات من الطعام وإخراج الفضلات. قد تتسبب التهابات القولون أو المشاكل الهضمية الأخرى في أعراض مزعجة مثل الإمساك، الإسهال، الانتفاخ، والألم البطني، و يمكن الحصول على بعض الأعشاب الطبيعية التي يمكن استخدامها لتهدئة الأعراض.

أعشاب تساعد في تهدئة أعراض القولون

يعتبر استخدام الأعشاب طريقة فعالة للتغلب على هذه الأعراض يمكن الوفاء بها في المنزل بدون الحاجة للطبيب، من بين تلك الأعشاب هي: