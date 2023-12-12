ازاي ضاعت حياتنا مانعرفش !! .. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند تشغيل هاتفك على وضع الطيران !اعرفها فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الملايين من الاشخاص الذين يمتلكون هواتف ذكية ، العديد منهم من يمتلك الهاتف من اجل الاتصال فقط ولا يشتغل بوجود فوائد اخري ، وهناك الاخرين من يتفننون في اختيار الهاتف الذي يختوي علي العديد من المزايا التي تساعدهم علي انجاز المهام حيث يتم استعمال الهاتف في جميع الأعمال اليومية بجانب المكالمات الهاتفية للأصدقاء وملاك العمل، وكذلك يمكن استعماله في الألعاب والترفيه والمزيد من الاستخدامات المختلفة، لكن هناك تساءلت تدور حول الهاتف مثل ما الذي ينتج عند تشغيل الهاتف على خاصية وضع الطيران ؟؟

مزايا تشغيل الهاتف الجوال على خاصية الطيران

لكل هاتف خواصه المميزة ولكن تتفق كافة الهواتف في خاصية وضع الطيران التي لها مميزات عديدة ومنها :-

يوقف الصغار من الولوج إلى الإنترنت حيث تقوم تلك الخاصية بمنع تفعيل الإنترنت على هاتفك.

تمنع ولولوج الصغار إلى مواقع السوشيال ميديا التابعة بك.

تقوم تلك الخاصية بالمحافظة على شحن البطارية.

يقوم وضع الطيران بالمحافظة على بطارية الهاتف لمدى بعيد.

تلك الخاصية على تقي كل البيانات المسجلة على جوالك من الاختراق والاحتيال.

ماذا يحدث عند استخدام ميزة الطيران للهاتف المتنقل

يعتبر استعمال خاصية الطيران للمنع من الازعاج من مهام الهاتف، حيث أن هناك عدة مزايا في الهاتف يتم وقفها عند تشغيل تلك الخاصية على هاتفك وهي:

تلك خاصية توقف تشغيل الواي فاي.

منع وظيفة البلوتوث من عمله حيث لا نستطيع إرسال البيانات خلال خدمة الطيران وتقوم تلك الخاصية للحفاظ الهاتف.

تمنع شريحة الهاتف الجوال من تأدية عمله، وكذلك خاصية الانترنت متعلقة بشريحة، ولذلك تمتنع الموقع الجغرافية بالاتصال عن الهاتف.