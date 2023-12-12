كنز في بيتك وانت متعرفش!! .. أفضل طريقة للاستفادة من شاحن هاتفك القديم .. من النهاردة مش هترمي الشاحن القديم تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الاشياء التي نقوم باستخدامها بشكل يومي وهي كنز كبير قد نستطيع استغلاله بشكل كبير وهذا بدون علمنا ، وجميعنا نستخدم الهواتف الذكية بشكل يومي وايضا الشاحن الخاص بكل هاتف ، حيث يجب أن يكون أي جهاز أو هاتف محمول مزودًا بشاحن لكي يعمل ، عندما يتم تلف بعض من الهواتف والأجهزة الخاصة بالشحن ويتم رميها، قد يفشل الكثير منا في معرفة أنه يمكن أن يتم استخدامها في الكثير من الأغراض الأخرى ولا يعرف عنها الناس شيئا، حيث إنها من بين أهم الأشياء التي يمتلكها بعض الأشخاص حاليًا.
إعادة تدوير شاحن الموبايل القديم
- يجب فحص الشاحن جيدا والتأكد من عدم وجود اي قطع أو تلف في الأسلاك، أو تلف في مكونات مصدر الطاقة. وإذا وجد به أي تلفيات، لا بد من عدم استخدام الشاحن.
- إعادة تدوير الشاحن: تستطيع إعادة تدوير شاحن الهاتف المحمول إلكترونيا. حيث يتم من خلال المراكز، لأنها تقوم بفك جميع أجزاء الشاحن. وإخراج الجزء الصالح منه، لإعادة تدويره بشكل صحيح.
- يمكنك استخدام الشاحن القديم في مشروعات (DIY). لأن بعض أجزائه تكون صالحة، لذلك تستخدمها مثلا: مصباح USB أو ما يماثله وهذا شيء مفيد.
- يمكنك استخدام شاحن الهاتف المحمول، في أجهزة أخرى تستخدم منفذ USB، مثل الكاميرا أو الأجهزة اللوحية وغيرها، وإذ لم يكن عندك خبرة إلكترونية، لا يمكنك تنفيذه.
- تستطيع تحويل الشاحن القديم إلى شاحن USB لأي جهاز USB أخر، مثل الكمبيوتر، محول الطاقة، وغيره.
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كيفية الحفاظ علي شاحن الهاتف المحمول
- يتم فصل الشاحن بحرص من مخرج الكهرباء ( الفيشة ) وعدم فصله بقوة، حتى لا يحدث إي قطع في الكابل أو تلف في مصدر الطاقة ال USB.
- يتم فصل الشاحن من مخرج الكهرباء، عند الانتهاء من شحن الموبايل، وعدم تركه في الكهرباء لمدة طويلة، لذلك يحدث تلف في الشاحن لتغير التيار الكهربائي.
- الشحن الزائد: لا تترك الموبايل في الشاحن لفترات طويلة بعد اكتمال شحنه، لعدم إتلاف البطارية.