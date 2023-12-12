«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث للهاتف عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا الحديثة ولا غنى عنه على الإطلاق لما له من أهمية في إنجاز المهام و الأعمال في كل المجالات المختلفة حول دول العالم، وبالأخص الإنترنت ومدى أهميته في حياة كل فرد وميزة من ميزات العصر الحديث لكل فرد، ويلعب الهاتف المحمول دور هام بما فيه من خواص ومميزات متعددة، ومن هذه الخواص خاصية وضع الطيران التي تعتقد البعض أنه يقتصر على تفعيله أثناء السفر بالطائرة فقط، لكن هذا خاطئ بل يوجد مميزات عديدة لهذه الخاصية سنوضحه في السطور القادمة.

مميزات خاصية وضع الطيران بالجوال

تتعدد مميزات تفعيل هذه الخاصية بالهاتف المحمول حيث عند تنشيط وضع الطيران تعمل على ما يلي:

عند إيقاف تشغيل البلوتوث يتم حماية بيانات الهاتف.

تعمل على تسريع عملية شحن البطارية بوضع الطيران.

عند إختيار وضع الطيران يتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائياً.

أهمية إستخدامات خاصية وضع الطيران

تستخدم شركات الطيران خاصية وضع الطيران في توجيه المسافرين إلى تفعيلها بعد الصعود على متن الطائرة لحظر المكالمات والرسائل أثناء السفر بالطائرة لكن من المهم الإستفادة من هذه الخاصية في عدة إستخدامات أخرى منها ما يلي كالآتي: