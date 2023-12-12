سر هيخليك تتجنن .. زر التشغيل ليس لإغلاق هاتفك فقط زى ما كنا فاكرين ... اتحدى اى حد يعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اسرار كثيرة تصدمنا حين الكشف عنها ، وفي الفترة الماضية قد كثر الحديث عن بعض الاسرار الخاصة بالهاتف الذكي ، ولعل من اهمها استخدامات غير متوقعة للازرار الموجودة في الهاتف ، حيث يحتوي كل هاتف على زر خاص بالتشغيل من الجانب، و كذلك زر خاص بالصوت، لكن لا يقتصر زر التشغيل على الغلق والفتح للهاتف فقط، بل يوجد العديد من الاستخدامات الأخرى الهامة التي يتدخل بها هذا الزر، لذلك يبحث الجميع عن هذه الاستخدامات للاستفادة منها، وايضا الازرار الخاصة بالاصوات يتم استخدامها في امور كثيرة .

خطوات تفعيل استخدامات زر التشغيل

كما هو معتاد ان نجد اشياء لا نعرف عنها شئ ولكن المدهش ان تكون تلك الاشياء في ايدينا يوميا ولا نعرف استخدامها الصحيح ، يوجد العديد من الاستخدامات الخاصة بزر التشغيل والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة عن طريق إتباع الخطوات التالية