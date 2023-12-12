“الشقة والمحل هيضيعوا منك” .. قرار حكومي مفاجئ بفسخ العقد للمستأجرين إجباريًا في هذه الحالات تبعاً لقانون الايجار القديم .. خلي بالك

الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر

صاحب العقار لديه الحق في إخراج المستأجر من الوحدة السكنية وفقًا لتعديلات القانون العاشر لعام 2023، يمكننا شرح هذه التعديلات كالتالي:

يجب على المستأجر تفريغ الوحدة السكنية بمجرد انتهاء فترة العقد التي تم الاتفاق عليها، والتي غالبًا ما تمتد لخمس سنوات.

إذا لم يقم المستأجر بتفريغ المكان بعد انتهاء العقد، يحق لصاحب العقار التقدم بطلب إلى القاضي المختص بالأمور الوقتية للحصول على قرار يجبر المستأجر على مغادرة الوحدة السكنية بالقوة.

كيف يمكن فسخ العقد تلقائياً

تم تضمين تعديلات في القانون القديم تتعلق بإمكانية إلغاء العقد تلقائيًا من قبل المالك قبل انتهاء مدته، يمكن تفسير هذه التعديلات على النحو التالي: