"اوعى تموته في بيتك مهما حصل” .. هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص أو الوزغ في المنزل؟ .. الإجابة هتصدمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتني ربة المنزل بنظافة منزلها بعناية كبيرة لتحافظ على أفراد أسرتها من أي أضرار أو أمراض قد تلحق بهم، فتحرص ربة المنزل على التخلص من الحيوانات والحشرات والزواحف السامة لتوفير بيئة صحية للأطفال وتعمل على القضاء على كل أنواع الجراثيم التي تنتج عن تواجد هذه الحشرات، لكن بعضها من المهم وجودها في المنزل لأنها تقضي على الحشرات وتتعايش عليها وعلى رأسها البرص، صحيح فالبرص عند وجوده في المنزل له أهمية كبيرة وهذا سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال التالي.

أسباب هامة لعدم قتل البرص في المنزل

توجد أسباب كافية تمنع من قتل البرص عند وجوده في المنزل لما ينتج عنه فوائد متعددة لصالح من يعيشون فيه نذكر منها ما يلي:

تفاؤل البعض من الناس من وجود البرص في المنزل.

صعوبة قتل البرص بسهولة لإنه سريع ويهرب بسرعة وقد يسبب بعض الخوف للأطفال.

من المعروف إن البرص من الحشرات السامة لكن يعد من الحيوانات الأليفة وهي لا تلحق ضررا بالإنسان.

يساعد البرص في التخلص من الحشرات كالنمل والبعوض والصراصير لأنه يتعايش عليها.

طرق طرد البرص في المنزل

يمكن التخلص من البرص بعدة طرق مختلفة وسهلة من المنزل بشكل نهائى للحفاظ على أفراد هذا المنزل ومنها ما يلي: