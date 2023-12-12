معلومة خطيرة قد تنقذ حياتك !!.. ماهو السر وراء وجود ثقب صغير في القفل “ولا يخطر ببال العفريت

سر غريب لوجود ثقب في القفل

ما يمكن أن لا تعلمه هو أن الفتحة الصغيرة الموجودة في الجزء السفلي من القفل تمتلك دورًا أساسيًا وهامًا، وتم تصميم هذا الثقب بعناية لأغراض حيوية حيث يسهم في الحفاظ على قفلك ومنعه من العديد من المشاكل المحتملة، فيقوم هذا الثقب بتوفير التشحيم اللازم للقفل مما يحميه من التلف والصدأ وبالتالي يضمن له عمرًا أطول وأداءًا أفضل.

بالإضافة إلى ذلك يأتي القلم الرصاص عادةً مع مجموعة متنوعة من الألوان والإطارات، وقد تجد إطارات ثنائية اللون مثل الأزرق والبني أو الأحمر. لكل لون في هذه الإطارات دور خاص واستخدام مميز، وعلى سبيل المثال يُستخدم اللون الأزرق غالبًا لمحو الحبر بينما يُستخدم اللون الأحمر لمسح أخطاء القلم الرصاص. وبالنسبة للفتحة الموجودة في غطاء القلم الرصاص يُمكن استغلالها أيضًا لتنظيم طي الممحاة الصغيرة بشكل مفيد.

أشياء مهمة حول ثقب القفل

من بين العديد من الأشياء التي تتضمن فتحات مساطر بلاستيكية ويمكن أن نجد بعضها يحمل فتحات على جانبيه، فهذه الفتحات تأتي بفائدة قيمة عند شراء كميات كبيرة من الأغراض لأغراض تجارية حيث يمكن تعليقها بسهولة في المكتبة أو في أماكن تخزين مخصصة حتى يتم طلبها.

فيما يتعلق بالفتحات الصغيرة الموجودة على جوانب الأحذية، المعروفة أيضًا باسم “Converse”، تم تصميمها في البداية لغرض تهوية القدمين، تلعب هذه الفتحات دورًا هامًا في تحسين تدفق الهواء داخل الأحذية خاصة الأحذية الرياضية مما يساعد في منع تراكم الجراثيم ويسهم في الحفاظ على نظافة وجفاف القدمين، وبالتالي تسهم هذه الفتحات بشكل كبير في تعزيز الراحة والصحة العامة للأقدام.