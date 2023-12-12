"ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس" .. 4 استخدامات مذهلة وغير متوقعة لزر الباور لم يعرفها أحد .. هتتصدم من اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجميع يستخدم الهاتف المحمول ويظن الكثير منهم أن زر التشغيل تقتصر استخداماته على تشغيل وإغلاق الهاتف ليس إلا، إلا أن هذا الزر له العديد من الاستخدامات الأخرى التي إذا عرفتها ستندهش إذ أن الهواتف أصبحت في عصرنا الحالي لدى جميع الأشخاص كباراً كانوا أم صغاراً وعلى الرغم من ذلك إلا أن أغلبهم لا يعرفون الاستخدامات المذهلة لزر تشغيل الهاتف، وللتعرف أهم استخدامات هذا الزر تابعوا قراءة مقالنا لتتعرفوا على مزيد من المعلومات بشأن هذا الزر.

كيفية تشغيل الاستخدامات الخاصة بزر التشغيل

حتى يتمكن الجميع من استخدام الخواص الذي يتميز بها زر تشغيل الهاتف يمكن إتباع بعض الخطوات مثل :

بداية يمكن الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف.

ومن ثم يتم اختيار الخيارات المتقدمة.

وبعد ظهور بعض الميزات التي يتميز بها الهاتف.

قم باختيار تفعيل الخاصية التي ترغب فيها والتي يتميز بها زر تشغيل الهاتف.

وبذلك يمكنك استخدام تلك الخاصية في أي وقت بعد ذلك.

أهم استخدامات زر التشغيل و زر الصوت