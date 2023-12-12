“عمرنا ضاع واحنا منعرفش أهميتها” .. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. مش هتصدق اللي بيعمله

المميزات التي تتوفر في خاصية وضع الطيران

عند تفعيل هذه الميزة على الهاتف المحمول، يمكننا الاستفادة من عدة فوائد:

تعتبر هذه الوظيفة فعالة في تعجيل عملية شحن الهاتف عند وضعه على الشاحن.

هذه الخاصية تحمي أيضًا عمر البطارية من استنفاد الشحن.

عند تشغيل هذه الخاصية، يمكنك رفض استقبال أي مكالمات أو رسائل غير مرغوب فيها.

عندما يتم تشغيل وتفعيل وضع الطيران، يتم إقفال البلوتوث تلقائياً.

عند تفعيلها يتم قطع الإنترنت من الهاتف.

أهمية استخدام وتفعيل خاصية وضع الطيران على الهواتف

تتمحور أهمية استخدام وتفعيل ميزة وضع الطيران على الهواتف حول التركيز على الفوائد العديدة التي توفرها هذه الميزة: