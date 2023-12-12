هتلمع زي الأول.. خلطة جبارة لتنظيف غلاية الشاي من الصدأ والترسبات والحروق في ثواني هترجع جديدة لانج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث عدد كبير جدا من النساء عن الطرق التي يمكن أن تساعدهم في تنظيف الغلاية من الكلس والصدأ والترسبات الموجودة في داخلها لأنها يمكن أن تتفاعل مع الماء وتسبب الأمراض لمن يقوم باستخدام تلك الغلاية، ومعروف أن الغلاية الكهربائية يتم استخدامها بشكل متكرر في تحضير المشروبات الساخنة خاصة في فصل الشتاء من الشاي والأعشاب والنسكافيه والقهوة إلى غير ذلك، وكثرة الاستخدام يؤدي إلى تراكم الجير في داخلها بالإضافة إلى البقع الموجودة عليها من الخارج ومن خلال موقع نيوز مصر في هذا الموضوع نشكر لكم أسهل طريقة لتنظيف غلاية الشاي.
تنظيف غلاية الشاي
تعتبر وصفة الخل هي من الوصفات السهلة والسريعة والتي يمكن من خلالها تنظيف الغلاية من أي ترسبات أو بقع موجوده بداخلها، وهذه الوصفه تحتاج إلى مكونات بسيطه موجوده في كل بيت على النحو التالي:
- عدد معلقة من البيكنج بودر.
- عدد معلقة ملح ليمون.
- عدد كوب من الماء.
- عدد كوب من الخل.
- عدد معلقة من الملح الخشن.
طريقة تحضير الوصفة
في البداية نحضر وعاء كبير ونضع فيه كل المكونات من البيكنج باودر وملح الليمون والماء الدافئ والخل والملح الخشن، ومن ثم نضع هذا الخليط داخل الغلايه وبعدها نقوم بتشغيلها ونتركها حتى تفصل بشكل تلقائي أي الوصول لمرحلة الغليان.
الخطوة الثانية نقوم بإفراغ الماء من داخل الغلاية الكهربائية وسوف نلاحظ انها اصبحت نظيفة وكل البقع والكلس الموجود بداخلها، أو أي ترسبات قد تم إزالته بالكامل ونقوم بشطفها لأكثر من مرة للتخلص من أثار الخل.