“ولا الجن الأزرق يعرفها” .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟ .. السبب مش هيخطر على بالك

سر الفتحة الصغيرة بحوض الحمام

يتكون كلّ حوض حمام من صنبور وحواجز والحوض نفسه، ويكون الفتحة الصغيرة الموجودة على بعد سنتيمترات من الصنبور مُرتفعة، حيث تتميز هذه الفتحة بتحكّم تدفّق الماء، حيث تُحافظ باستمرار على تسرّب الماء وعدم امتلاء الحوض بالكامل، بهدف الحفاظ على نظافة الحوض ومنع حدوث أي فيضانات قد تُلحِق ضررًا بالعائلة وتهدّد سلامة الجميع في المنزل.

أهمية الفتحة الصغيرة في حوض الحمام

هناك العديد من فوائد واستخدامات الفتحة الصغيرة في بالوعة الحمام، ومن أبرز هذه المزايا: