متجيش تقول معرفش .. احذر من تناول الباذنجان بهذه الطريقة فيه سم قاتل .. حذرناك والباقي عليك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الخضراوات الحاصلة على إقبال شديد من قِبل المصريين، هو الباذنجان حيث يتم طهيه بطرق مختلفة لكلًا منها مذاق خاص سواء كان المقلي أو المحشي أو وصفة المسقعة الشهية، ولكن أهمية الباذنجان لا تقتصر على الطعم الرائع فهو يحتوي على فوائد عديدة، ولكن كما هو الحال في جميع الأمور علينا تناوله باعتدال حتى لا تتحول هذه الفوائد إلى أضرار، ومن خلال الآتي سوف نوضحها لك حتى تتجنبها.
أضرار الإفراط في تناول الباذنجان
على الرغم من أهمية تناول الباذنجان باستمرار ولكن عليك الحفاظ على المعدل المتوسط حتى لا تتعرض إلى الإصابة بمشكلات صحية نتيجة الإفراط، ومنها الآتي:
- اضطرابات في الجهاز الهضمي والإصابة بالإسهال أو الإمساك.
- كما أن الإفراط في تناول الباذنجان المقلي يؤدي إلى زيادة الوزن وحدوث مشكلات في القلب.
- بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة الأوكسالات، لذلك الإكثار من تناوله يؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى.
- إلى جانب أن المرأة الحامل عليها الحذر من الإفراط في تناول الباذنجان في الشهور الأولى، حتى لا تتعرض إلى خطر الإجهاض.
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فوائد تناول الباذنجان
إذا كنت تتناول الباذنجان بكميات متوازنة إذن يمكنك الاستفادة من جميع فوائده التي يحتاج إليها الجسم ومنها الآتي:
- يدعم صحة عظام الجسم بشكل كبير، ويساعد في الوقاية من هشاشة العظام.
- كما أنه يساعد على خسارة الوزن لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية.
- بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
- إلى جانب أنه يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.