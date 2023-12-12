لم يفعلها أحد من قبل.. علماء: قريبًا ستشحن جوالك مرة واحدة كل شهر

Vaire الذراع التجارية للفريق

تعمل شركة Vaire بجد على تطوير هذه الشريحة الرائدة وهي إحدى الشركات الناشئة الواعدة في مجال أشباه الموصلات، والتي تحظى بدعم حكومي كجزء من جهود بريطانيا لتقديم قيادة في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بأهمية هذا الإنجاز أكد وزير التكنولوجيا البريطاني بول سكالي أن أشباه الموصلات تشكل الحجر الأساس في الحياة الحديثة، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تشغيل السيارات الكهربائية ومكافحة الأمراض مما يجعلها ذات أهمية حيوية.

تأتي هذه الإنجازات في إطار برنامج حكومي طموح يستمر لمدة عامين وبتمويل بلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني، وهدفه توجيه الشركات الناشئة القليلة نحو تحقيق تحولات جذرية في حياة المواطنين البريطانيين ومن بين هذه الشركات الواعدة تأتي شركة “MintNeuro” التي تمكنت من اختراع زرع صغير يمكن زراعته في الدماغ ويمكن أن يكون فارقًا كبيرًا للمرضى الذين يعانون من أمراض مثل مرض باركنسون والصرع.

فيما يتعلق بشريحة “Vaire”، فهي نتاج فريق من الباحثين المتميزين في مجال الرياضيات في جامعة كامبريدج، وتعتمد فكرتها على تصميم معالج شرائح السيليكون الذي يتطلب كمية قليلة جدًا من الطاقة لتشغيله مما يقلل من الحاجة إلى بطاريات ذات أداء عالي وهذا يمثل تقدمًا مهمًا نحو تحسين عمر بطاريات الهواتف الذكية وجعلها تستمر لفترات أطول.