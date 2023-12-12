لم يفعلها أحد من قبل.. علماء: قريبًا ستشحن جوالك مرة واحدة كل شهر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقدمت أخبار مشجعة من جامعة كامبريدج البريطانية حيث قام علماء متميزين بإطلاق تحديث هام يُشكل نقلة نوعية لمستخدمي الهواتف الذكية، تحدث هذا التطوير عن ابتكار شريحة إلكترونية مبتكرة مصنوعة من أشباه الموصلات، والتي تعد وعدًا للمستخدمين بأن هواتفهم ستظل مشحونة لمدة تصل إلى شهر كامل قبل أن تنفد طاقتها و وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإن هذه الشريحة الإلكترونية المبتكرة تتميز بقدرتها على العمل بكفاءة عالية، مما يجعل الأجهزة الذكية لا تحتاج إلى عمليات الشحن إلا ما يقرب من 12 مرة في السنة ويعد هذا التقدم تحولًا كبيرًا في عالم التكنولوجيا المتنقلة، حيث سيمكن المستخدمين من الاعتماد على هواتفهم لفترات طويلة دون الحاجة المستمرة لشحنها، مما سيسهم بشكل كبير في تسهيل حياتهم اليومية وزيادة فعالية استخدام الأجهزة الذكية.
Vaire الذراع التجارية للفريق
تعمل شركة Vaire بجد على تطوير هذه الشريحة الرائدة وهي إحدى الشركات الناشئة الواعدة في مجال أشباه الموصلات، والتي تحظى بدعم حكومي كجزء من جهود بريطانيا لتقديم قيادة في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بأهمية هذا الإنجاز أكد وزير التكنولوجيا البريطاني بول سكالي أن أشباه الموصلات تشكل الحجر الأساس في الحياة الحديثة، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تشغيل السيارات الكهربائية ومكافحة الأمراض مما يجعلها ذات أهمية حيوية.
تأتي هذه الإنجازات في إطار برنامج حكومي طموح يستمر لمدة عامين وبتمويل بلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني، وهدفه توجيه الشركات الناشئة القليلة نحو تحقيق تحولات جذرية في حياة المواطنين البريطانيين ومن بين هذه الشركات الواعدة تأتي شركة “MintNeuro” التي تمكنت من اختراع زرع صغير يمكن زراعته في الدماغ ويمكن أن يكون فارقًا كبيرًا للمرضى الذين يعانون من أمراض مثل مرض باركنسون والصرع.
فيما يتعلق بشريحة “Vaire”، فهي نتاج فريق من الباحثين المتميزين في مجال الرياضيات في جامعة كامبريدج، وتعتمد فكرتها على تصميم معالج شرائح السيليكون الذي يتطلب كمية قليلة جدًا من الطاقة لتشغيله مما يقلل من الحاجة إلى بطاريات ذات أداء عالي وهذا يمثل تقدمًا مهمًا نحو تحسين عمر بطاريات الهواتف الذكية وجعلها تستمر لفترات أطول.