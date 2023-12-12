"الجن الأزرق نفسه مايعرفهاش" .. تعرف على السر وراء وجود فتحة في حوض الحمام وأهميتها لكل منزل ..طلعت أهم من الحوض نفسه واحنا منعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يواجه الانسان يوميا العديد من الأشياء التي تدعوه إلى التأمل فيها والتساؤل عن سبب تصنيعها، وتوجد العديد من الأدوات المصنوعة التي نجهل السر وراء تصنيعها وكيفية الاستفادة منها، ومن ضمن هذه التساؤلات ما السر وراء وجود فتحة صغيرة داخل حوض الحمام من الأسفل ولما لا توجد مثلها في حوض المطبخ وما فائدتها؟، لذلك دعنا نجاوب خلال المقال عن هذه الأسئلة بشكل تفصيلي.

سر وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام

تتعدد فوائد الفتحة الصغيرة أسفل حوض الحمام والتي تتمثل فيما يلي:

منع تجمع الماء داخل الحوض حتى لا تسبب الفيضان داخل المنزل.

الحفاظ على حركة الهواء داخل خط الصرف والحرص على تدفقه بكامل طاقته.

منع تدفق الماء دفعة واحدة داخل الأنابيب حتى لا تنفجر بل يتخلص منها عن طريق أكثر من أنبوبة وبالتالي توقف التدفق الزائد.

إذا امتلأ الحوض عن طريق الخطأ أو كانت لديك مشكلة متعلقة بالسباكة فإن الفتحة تعمل على التخلص من المياه الزائدة.

تهوية الحوض بشكل مستمر وبالتالي يجب تنظيفها جيدا منعا لتراكم الأوساخ والغبار عليها.

لولا تلك الفتحة توجد الكثير من مقاومة مقاومة الهواء التي تهرب من خلال الصوف وبالتالي فإن الماء ستخرج من الحوض ببطء شديد.

سبب عدم وجود الفتحة في حوض المطبخ