كعبك هينور ويبقي قشطة.. هاتي ربع كوب خل وتعالي أقولك على طريقة هتخلي القدمين ناعمة كبشرة الأطفال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشققات القدمين هي من المشكله التي قد يعاني منها جميع الأفراد رجالا ونساء ونجد أن النساء هم الأكثر اهتماما بنعومه القدمين لأن مظهر القدم هام جدا، بالنسبة لكل فتاه وسيده فنجد أن المرأة، تريد أن تحصل على قدم بملمس ناعم وبدلا من شراء منتجات بمبالغ غالية الثمن، من خلال موقع نيوز مصر سوف نذكر لكم أحد الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتقشير القدمين، وإزالة الجلد الميت عنها بسهولة من خلال استخدام عنصر الخل الأبيض هو موجود في كل مطبخ تابعونا للتفاصيل.
الخل الأبيض لتقشير القدمين
بالطبع تعتبر وصفة الخل هي من أبرز الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها في تقشير الجلد الميت عن القدم وتنعمها وبشكل كبير، وتتكون هذه الوصفة من الخل بالاضافة إلى بعض المكونات الموجودة في أي منزل على النحو التالي:
تعد تلك الوصفة واحدة من الوصفات الجبارة، التي من الممكن اعتمادها بشكل
- كمية من الماء الساخن.
- عدد ملعقة كبيرة من الفازلين.
- عدد ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- عدد ربع كوب من الخل الأبيض.
- جوارب قطنية.
طريقة التحضير والتطبيق
- الخطوة الأولى نحضر بوله عميقه ونضع فيها كمية الماء الساخن التي قمنا باحضاره ونضع عليه مسحوق سوق الخبز بالإضافة إلى الخل ونقوم بنقع القدم في هذا الخليط لمدة ربع ساعة على الأقل.
- الخطوة الثانية نقوم باخراج القدم من الماء الساخن باستخدام حجر خفاف وشاور جيل نقوم بدعك القدم برفق لإزالة جميع خلايا الجلد الميت عنها، والتي تكون في تلك التوقيت من السهل جدا إزالتها.
- الخطوه الأخيرة في هذا الموضوع هو ضرورة أن يتم استخدام دهان القدم بالفازلين لترطيبها، مع ارتداء الجوارب القطنية بشكل مستمر للحفاظ عليها بعد التنظيف