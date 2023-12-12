انتبه قبل فوات الأوان .. احذر طهي هذا النوع من البطاطس بهذه الطريقة تؤدي إلى الوفاة .. كارثة محدش توقعها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن البطاطس من أشهر أنواع الخضروات التي نستخدمها في الكثير من الأكلات المتنوعة، ولعل أشهر الوصفات التي تستخدم فيها البطاطس القلي والتحمير والطبخ والصينية والسلق، إلا أن هناك شيء خطير إذا غفلنا عنه أثناء طهي البطاطس فإنه سوف يسبب لنا مخاطر صحية كارثية سوف نتحدث عنها بصفة خاصة وباستفاضة خلال أسطر هذا التقرير.

علامات تدل على عفن البطاطس

إن البطاطس التي يتواجد عليها العفن يتراكم عليها عدد لا حصر له من السموم، وعند طهي هذا النوع من البطاطس سوف تتوغل تلك السموم إلى الجهاز الهضمي وسوف تقضي عليه في غضون دقائق قليلة وقد تودي بحياة من يتناولها في الحال.

لهذا من الضروري التأكد من خلو البطاطس من البراعم الخضراء أو البيضاء الموجودة فيها لأنها تتغير إلى مواد سامة قاتلة ضارة بصحة الإنسان.وفي حالة إن كان لون القشرة متغيرا عن اللون الطبيعي فإن ذلك دليلاً واضحاً على تعفنها وخصوصاً إذا كانت لينة وليست في حالتها الصلبة المعتادة.

بعض العلامات الأخري

كذلك إذا كان بها ثقوب أو علامات بيضاء أو عفن أخصر أو أسود فهو دليل على أنها خطيرة وتسبب الوفاة، وينبغي على الجميع الإبتعاد عن هذا النوع من البطاطس قدر المستطاع تجنباً لكافة هذه المخاطر المعرضين لها في أي لحظة نحن وأولادنا على حد سواء.