هتشترية لو بمليون جنيه .. معجزة كريم "ميبو" هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الــ70 ...طريقة الاستخدام السحرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم دايما السيدات والفتيات بأن يكون وذو مظهر جميل، وأن يكونوا جذابين بالنسبة للجنس الآخر، فدايما تسعى السيدات والفتيات لمتابعة أحدث الإصدارات في مجال الموضة ومجال المكياج وغير ذلك. ولكن. منتجات الحفاظ على بشرة ومنتجات المكياج تكلف ثمن وغالي على كثير من السيدات والفتيات لذلك تلجأ السيدات والفتيات لاستخدام منتجات تكون أقل تكلفة أو استخدام أيضا المنتجات المنزلية التي تكون آمنة وطبيعية، وأقل تكلفة وجهدا ومن بين هذه الأشياء تقوم سيدات المنزل بعمل وصفات منزلية للتخلص من مشاكل البشرة التى تعاني منها حيث إن مشكلة ظهور مناطق غامقة في الجسم من أكثر المشاكل تسيب انزعاج لدى كتير من السيدات والفتيات، وهذه المشكلة شعرهم بعدم ثقة في النفس وإحراج وحجل. واليوم، في مقال اليوم، سوف نقبر كم عن مكونات بسيطة موجودة في كل منزل يمكن من خلالها تفتيح تلك المناطق. بدون شراء منتجات باهظة الثمن.

وصفة كريم ميبو بتفتيح الجسم : نقوم بتحضير وصفة تفتيح المناطق الحساسة والمناطق الداكنة وذلك باستخدام كريم بسيط هو كريم ( مبيبو )فهو كريم يساعد على تفتيح المناطق الداكنة التي نرغب في تفتيحها . كيف نستخدم كريم (ميبو) لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة : اولا نقوم بإحضار الكريم وبعد ذلك نضعها على المنطقة التي نريد أن نفتحها وبعد ذلك نتركه لمدة ساعة حتى يجف تماما، وبعد ذلك نغسل المنطقة بالماء الفاتر ويجب أن نقوم بترطيب المنطقة بشكل يومي ويفضل أن نكرر فعل هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع سوف نرى النتيجة بعد أسبوعين.