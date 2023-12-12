دون الحاجة للطبيب عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون من البراز المتحجر في دقائق معدودة

تنظيف القولون بالأعشاب

القولون عبارة عن عدة أجزاء فهو يحتوي على القولون الصاعد وهذا يوجد من جهة اليمين، والقولون النازل يوجد جهة اليسار والاعور القولون السيني، ويعد القولون هو المسؤول عن امتصاص ما تبقى من الماء والغذاء ويقوم بتكملة عملية الجهاز الهضمي المختلفة بعد حصول الجسم على احتياجاته من العناصر الأساسية، ويساعد القولون على التخلص من الفضلات من خلال تمرير فضلات الجسم إلى المستقيم.

كيفية تنظيف القولون بالأعشاب الطبيعية

يحتاج القولون لعملية التنظيف بشكل مستمر حتى يؤدي وظائفه على أكمل وجه وهي من خلال تناول الأعشاب حتى يتم إفراغ ما في القولون من فضلات متبقية، ومن أفضل هذه الأعشاب هو عشب السنا حيث أنه قوي وسريع المفعول فهو يعتبر ملين طبيعي يعمل على تحريك الأمعاء لنقل الفضلات إلى المستقيم، ولكن يفضل استخدامه تحت إشراف طبي لان له اثار سلبية وهة يتم تحضيره مثل الشاي ولابد من إضافة القرفة أو الجنزبيل لأن مذاقه منفر عندما يتم تناوله بمفرده.