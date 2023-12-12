احذر.. علامات تنذر أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول.. اوعي تتجاهلها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكوليسترول هو عبارة عن مادة شمعية إن زادت عن حدها المسموح به فقد يسبب مشكلات كبيرة للجسم، بالرغم عن أهمية وجودها، وتوجد عدة علامات تشير عن وجود خطر شديد يصيب شرايينك، ولابد من اللجوء إلى الطبيب المختص فورا للتأكد من شكوى المريض، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف معكم على بعض العلامات التي تشير عن وجود مشكلة في الشرايين.

علامات تشير لاحتمالية انسداد الشرايين من العلامات التي تشير إلى أن الشرايين مغطاة بالكوليسترول والدهون الآتي: من العلامات الأولى لانسداد الشرايين هو عسر الهضم والكثير من الأشخاص يعتقدون أن هناك مشكلة في الجهاز الهضمي وهذا يسبب عدم تدفق الدم للشرايين ويجعل القلب يضخ الدم بشكل أكبر ومن الممكن أن يحدث للمريض نوبة قلبية.

من العلامات الأكثر انتشارا هو ألم الصدر وهى الذبحة الصدرية وهذا يعني انسداد الشرايين نتيجة ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم.

الإرهاق والتعب طوال الوقت وذلك حتى عند الحصول على قدر كبير من الراحة وذلك يعني تراكم الدهون على الشرايين وهذا الأمر يجعل القلب يعمل بكفاءة أقل المعتاد لعدم حصوله على الاكسجين.

ارتفاع ضغط الدم من العلامات المهمة التي تشير لانسداد الشرايين.

عندما تشعر بضعف في الساقين فهذا إشارة أن الشرايين مغطته بالدهون مما يجعل الدم لا يسري بسهولة في الساقين. نصائح يجب إتباعها لتجنب انسداد الشرايين لابد من تغيير نمط حياتك عند الشعور بالأعراض التي تشير بانسداد الشرايين عليك بإتباع الآتي: تناول الفواكه والخضروات بكثرة وأيضا تناول الحبوب الغنية بالألياف.

عدم تناول الدهون المشبعة بكثرة.

يجب ممارسة رياضة المشي بشكل دوري.

الحفاظ على وزن صحي.

عدم التدخين.

يجب تجنب التوتر والضغط النفسي.