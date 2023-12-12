الجن الأزرق ما يعرفهاش”.. سر كبير وراء وجود فتحة في حوض الحمام .. مش هتصدق هو إيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السر وراء وجود فتحة في حوض الحمام هو منع الفيضان، حيث يتم تصريف المياه الزائدة بشكل صحيح عبر الأنابيب. كما أنها تساعد على تيسير تدفق الماء بسلاسة عبر نظام الصرف، وتعمل على مقاومة دخول الهواء إلى الأنابيب، مما يساعد على تسريع عملية التصريف.
السبب وراء وجود هذه الفتحة
وهناك سبب آخر لوجود هذه الفتحة، وهو السلامة، حيث أنها تسمح بخروج المياه من الحوض بسرعة في حالة انسداد فتحة الصرف الرئيسية، مما قد يساعد على منع الغرق.
وأما عن الشائعات التي تقول أن هذه الفتحة هي مدخل للجن، فهذا غير صحيح، ولا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه الشائعات.
فوائد الفتحة التي توجد في حوض الحمام
- منع الفيضان: عندما يمتلئ الحوض بالمياه، فإن هذه الفتحة تسمح بخروج المياه الزائدة عبر الأنابيب، مما يمنع تراكمها في الحوض وتسبب الفيضان.
- تيسير تدفق الماء: تعمل هذه الفتحة على مقاومة دخول الهواء إلى الأنابيب، مما يساعد على تسريع عملية التصريف.
- السلامة: تساعد هذه الفتحة على خروج المياه من الحوض بسرعة في حالة انسداد فتحة الصرف الرئيسية، مما قد يساعد على منع الغرق.
- ولذلك، فإن فتحة حوض الحمام هي جزء مهم من نظام الصرف، ولا يجب إغلاقها أو سدها بأي شكل من الأشكال.