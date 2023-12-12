ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. معلومات لن تتخيلها يوما

وظائف اخرى لقصافة الأظافر

هناك بعض الاستخدامات الأخرى التي تقوم بها قصافة الأظافر غير قص الأظافر وإزالة الجلد ومنها:

يمكن استخدامها في فك المسامير بديلا عن المفك.

ومن خلال اللسان الحديدي الموجود بها يمكنك تثبيت الهاتف المحمول لسهولة مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

وتستطيع القيام بالأعمال اليدوية مثل الكروشيه من خلال الفتحة الصغيرة الموجودة في الخيط التي يتم إدخال الخيط بها لتثبيته وسهولة القيام بهذه الأعمال.

يمكنك الاستعانة بها في فك علب الكرتون المغلفة بشريط من البلاستيك بديلا عن القاطع أو القطر.

وتستطيع استخدامها في حمل اعواد البخور وذلك من خلال وضع العيدان في الفتحة الصغيرة الموجودة بها ولكن يجب أن يتم وضع طبق تحتها لحمل الرماد.

فضلا على ذلك فهي تستخدم في فتح علب المشروبات الغازية والبرطمانات التي يتم فتحها لأول مرة.

أضرار استخدام القصافة أكثر من عام

ينصح أطباء الجلدية بأن يكون لكل فرد قصافة خاصة به مع استخدامها لمدة عام واحد فقط وذلك لأن الأظافر يتكون تحتها الفيروسات والبكتريا التي تستطيع أن تنتقل من خلالها الى باقي الجسم في حالة عدم تعقيمها يتسبب ذلك في العديد من الأمراض.