«ولا الجن الازرق يعرفها » لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي.. مش هتتخيل اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران حيث أن الهاتف المحمول أصبح يأخذ حيزا كبيرا من حياتنا اليومية لأننا أصبحنا نستخدمه في الدراسة والعمل، ويسعى الكثير منا إلى المحافظة عليه من أي أضرار، ولذلك ينصح خبير هواتف أمريكي بتفعيل خاصية وضع الطيران الموجودة على الهواتف المحمولة والتي لها العديد من الفوائد التي تضيفها للهاتف ليتم المحافظة عليه أطول فترة ممكنة، لذلك تابعوا معنا السطورالقادمة.

أهمية تفعيل وضع الطيران

يوجد لخاصية وضع الطيران العديد من المميزات المختلفة التي تساعد على بقائها اطول فترة ممكنة ومنها التالي:

لن تشعر بالإزعاج من أي رسائل أو مكالمات لأن وضع الطيران يعمل على إيقاف التطبيقات التي لها علاقة بذلك الامر.

يعمل على الحفاظ على عمر بطارية الهاتف اطول فترة ممكنة بالإضافة إلى التسريع من عملية شحنها.

لن يتم ارسال أو استقبال أي رسائل او ملفات من خلال خاصية البلوتوث لأن وضع الطيران يعمل على إيقاف تفعيلها.

يعمل على بقاء شحن باقة الإنترنت أطول فترة ممكنة لأنه عند تفعيلها يتم مباشرة إيقاف تشغيل شبكة الواي فاي.

يساعد على حماية الأطفال من رؤية اي صور او مقاطع غير مناسبة لعمرهم الصغير.

أهمية استخدام وضع الطيران في الرحلات الجوية

تنصح جميع شركات الطائرات بتفعيل وضع الطيران أثناء السفر بالطائرة بعد الصعود عليها مباشرة حتى يتم إيقاف المكالمات والرسائل من أجل المحافظة على خصوصية الرحلة لأن الموجات التي تخرج منه تعمل على اختراق سيستم ونظام الطائرة.