«طريقة متخطرش على بال العفريت»!!!...بطريقة جهنمية وفى اقل من 10 ثوانى يمكنك فتح القفل بسهولة عند فقدان المفتاح…يرجى استخدامها فى الحلال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدون سحر خدعة بها يمكن فتح القفل بدون مفتاح حيث نعاني كثيرا من نسيان مكان وضع المفتاح خاصة للأشياء المهمة داخل المنزل، فلكل منا بعض المتعلقات الشخصية الثمينة مثل الذهب والمجوهرات والمستندات الخاصة وغيرها والتي نحرص على وضعها في مكان آمن، ولذلك نستخدم القفل للتأكد من عدم تعدي الآخرين عليها أو سرقتها ومع ذلك قد يضيع المفتاح أو ننسي مكانه ونضطر لكسر القفل، ونقدم اليكم خلال سطور المقال حل سحرى لفتح القفل بدون مفتاح.

خدعة سحرية لفتح القفل باستخدام مشبك الورق يعتبر مشبك الورق أحد الحلول السريعة والتي أثبتت فاعليتها ونجاحها في حالة ضياع المفتاح من خلال تطبيق الخطوات التالية: أولًا يتم فصل طرفي المشبك عن بعضهما ونستخدم فقط الجزء المفرود والطرف الآخر يبقى كما هو.

يتم وضع الطرف المفرود في مكان المفتاح ثم لفه يمينا ويسارا داخل القفل.

بسهولة يفتح القفل دون أي تكسير مع امكانية استخدام السلك المعدني بنفس الشكل ويعطي نفس النتيجة. طريقة فتح القفل باستخدام كانز المياه الغازية هذه إحدى الطرق لفتح القفل بدون مفتاح في حالة فشل الطريقة السابقة، ويمكن الاعتماد على كانز المياه الغازية لفتح القفل من خلال الخطوات التالية: فصل الجزء العلوى من الكانز واستخدام المقص لقطعها على شكل حرف T.

وضع القطعة تحديدا في المكان المخصص للمفتاح ولفها في اتجاه الفتح.

يفتح القفل بسهولة دون حدوث أضرار، مع مراعاة أن هذه الطريقة تسبب جروح في اليد لذلك يجب توخي الحذر عند تطبيقها.