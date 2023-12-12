كاارثة محدش يتوقعها.. امرأة سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول.. لن تصدق ما حدث بينهما بالمصعد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ فترة، تداول فيديو علي وسائل التواصل الإجتماعي اثار جدلاً واسعاً، حيث كانت هناك امرأة سعودية محجبة تنتظر في المصعد داخل أحد المباني في الرياض وحين وصل رجل إلى المصعد وأراد الدخول، رفضت المرأة دخول الرجل وطلبت منه الانتظار حتى تغادر هي المصعد رغم ذلك، أصر الرجل على الدخول، ووضع يده على باب المصعد لمنعه من الإغلاق وعندما دخل الرجل، عبرت السيدة عن استيائها قائلة: “أنت قليل الأدب وغير محترم”، لذا سوف نتابع معكم هذه الأحداث خلال هذا المقال.

عندما رفضت المرأة دخول الرجل المصعد معها، قال لها ان: “المصعد غير مخصص للعوائل فقط” تبع ذلك صمت طويل بين الرجل والمرأة أثناء صعود المصعد وعندما وصل المصعد إلى الطابق الذي كانت ترغب فيه المرأة، نزلت وغادرت المصعد أما الرجل، فواصل صعوده إلى الطابق الذي كان يستهدفه، وهذا الفديو انتقده العديد من المغردين رد فعل وسلوك هذا الرجل واعتباره تصرفًا غير محترم، خاصة أنه قام بتصوير امرأة لا يعرفها ومع مرور الوقت، اتضح أن الفيديو كان مجرد تمثيل، وأن الرجل والمرأة في الفيديو هما زوجان يقومان بتصوير مشاهد درامية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.