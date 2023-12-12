"ياولاد المحظوظة" .. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسيات العربية… هتتصدم لما تعرف المواصفات المطلوبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقدم المجتمع السعودي تقدما اجتماعيا واضحا فيما يتعلق بزواج النساء السعوديات، ولاحظ زيادة الاهتمام المتزايد بالزواج من أشخاص ذوي جنسيات مختلفة، بعيدا عن التقليد السائد الذي يفرض زواجهن من رجال سعوديين، وما لفت الانتباه بشكل أكبر هو زيادة عدد النساء السعوديات اللواتي يفضلن الزواج من رجال مصريين، لأنهن يرون فيهم جنسية مناسبة للزواج.
الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أجانب لهذا السبب
توجه الدراسات والتقارير تشير إلى أن هذا الظاهرة الشهيرة في المجتمع السعودي يمكن أن تفسر بواسطة عدة أسباب، يعتقد أن الرجال الأجانب سواءً كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى، يُظهرون اللطف والاهتمام في التعامل مع النساء السعوديات، وترون بعض النساء السعوديات أن الرجال السعوديين يمكن أن يصبحوا أحيانًا أكثر حزمًا، مما يساعد النساء على الشعور بالدعم والاهتمام الذي يتوقون إليه في شركائهم في الحياة.
النتائج المترتبة من زواج الأجانب من النساء السعوديات
تُسمح المملكة العربية السعودية للنساء السعوديات بأن يتمتعن بالسيطرة على إقامة شريك حياتهن الأجنبي في البلاد. ويمكن للنساء السعوديات أن يتزوجن رجلًا أجنبيًا وأن يسيطرن على إقامته في المملكة، وهذا يعكس تطور دور المرأة وقدرتها على اختيار شريك حياتها وتوجيه حياتها الزوجية، ومع ذلك هناك بعض المتطلبات والشروط التي يجب توفيرها للسماح بزواج السعوديات من أجانب، كما يتعين على الشريك الأجنبي أن يكون مستقرًا اجتماعيًا وماليًا وأن يكون قادرًا على رعاية أسرته وتوفير حياة مستقرة، وتشمل هذه الشروط الجوانب المالية والمهنية للشريك المحتمل ومدى توافقها مع الجوانب الاجتماعية والثقافية للعائلة المستقبلية.