"ياولاد المحظوظة" .. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسيات العربية… هتتصدم لما تعرف المواصفات المطلوبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقدم المجتمع السعودي تقدما اجتماعيا واضحا فيما يتعلق بزواج النساء السعوديات، ولاحظ زيادة الاهتمام المتزايد بالزواج من أشخاص ذوي جنسيات مختلفة، بعيدا عن التقليد السائد الذي يفرض زواجهن من رجال سعوديين، وما لفت الانتباه بشكل أكبر هو زيادة عدد النساء السعوديات اللواتي يفضلن الزواج من رجال مصريين، لأنهن يرون فيهم جنسية مناسبة للزواج.

توجه الدراسات والتقارير تشير إلى أن هذا الظاهرة الشهيرة في المجتمع السعودي يمكن أن تفسر بواسطة عدة أسباب، يعتقد أن الرجال الأجانب سواءً كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى، يُظهرون اللطف والاهتمام في التعامل مع النساء السعوديات، وترون بعض النساء السعوديات أن الرجال السعوديين يمكن أن يصبحوا أحيانًا أكثر حزمًا، مما يساعد النساء على الشعور بالدعم والاهتمام الذي يتوقون إليه في شركائهم في الحياة.

النتائج المترتبة من زواج الأجانب من النساء السعوديات