خليكي ناصحة ووفري 100 جنيه.. ضعي الليمون في عصاة الشيش طاووق وحضري بهارات اللومي في ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر اللومي نوعاً خاصاً من البهارات التي يتم استخدامها في إعداد وتحضير الأكل الإيراني ويكون عبارة عن ليمون أسود يتم تقشيره ويتم سحقه قبل وضعه على المأكولات، حيث يمكن أيضاً أن يتم إضافته إلى المأكولات البحرية نظراً لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحامض ويمكن أن نقوم بإعداد وتحضير اللومي من خلال الليمون الحامض والحصول على نفس الطعم من خلال اتخاذ بعض الخطوات البسيطة والسهلة والتي سوف نقوم بتوضيحها بشكل من التفصيل والدقة في مقالنا الجاري.

طريقة تحضير اللومي

يمكن للجميع سهولة إعداد وتحضير اللومي في المنزل من خلال الخطوات البسيطة والسهلة وإحضار بعض المكونات البسيطة لذلك نظراً لغلاء أسعار اللومي في الأسواق، فسوف نقوم بإعداد وتحضير بهارات اللومي في المنزل بإحضار المكونات التالية:

نقوم بإحضار كيلو واحد فقط من الليمون.

إحضار عصا شيش طاووق.

نقوم بإحضار ملعقتين كبيرتان من الملح.

كيفية عمل بهارات اللومي

يمكن لجميع سيدات بإعداد وتحضير وصفة بهارات اللومي في المنزل بكل سهولة من خلال اتخاذ الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

ينبغي علينا أن نقوم في البداية بإحضار وعاء مناسب. وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية مناسبة من الماء ونبدأ بإضافة الملح والليمون أيضاً. يتم وضع الإناء على نار هادئة حتى يتم الغليان تماماً. وبعد ذلك نقوم برفع الليمون ونقوم بتصفيته بشكل جيد باستخدام المصفاة ويترك جانباً حتى يبرد تماماً. نقوم بعد ذلك بوضع الليمون في العصا الخاصة بـ شيش الطاووق بشكل متساوي واحدة تلو الأخرى. وبعد ذلك يجب أن نتركهم في الشمس لمدة كبيرة حتى يجف بشكل تام. ويمكن أن نقوم بوضع الليمون في الفرن على نار هادئة تماماً حتى يجف بشكل تام وذلك استبدالاً عن استخدام الشمس.

فوائد اللومي