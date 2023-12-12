"طلع قنبلة فوائد".. تعرف على أهمية "البرتقال" في الشتاء وفوائده الصحية للجسم الإنسان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على أهم فوائد تناول البرتقال للجسم، حيث تعتبر فاكهة البرتقال من الفواكه المميزة والمحبوبة لدى الكثير من الأشخاص. وهي الفاكهة المشهورة بمحتواها العالي من فيتامين سي وفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم، وهو ضروري لحماية الجسم من أمراض الشتاء، ويستخدم بأكثر من طريقة. سواء كان العصير الطازج أو تناوله طازجاً، فإن له فوائد صحية عديدة، وينصح بتناوله بكثرة في فصل الشتاء لما يحتويه من فوائد. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على أهم فوائد البرتقال الصحية للجسم

يعتبر البرتقال من الفواكه الحمضية المشهورة في فصل الشتاء، ويحبها معظم الناس. فهي مصدر غني جدًا بالعديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية وتساعد في الوقاية من الأمراض مثل ما يلي:

الوقاية من السرطان: يعتبر البرتقال مصدراً ممتازاً لفيتامين C المضاد للأكسدة، والذي قد يساهم في الوقاية من الجذور الحرة التي تسبب السرطان. كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في الحماية من الالتهابات المزمنة التي تحفز نمو الخلايا السرطانية.

تقوية القلب وتقوية الأوعية الدموية: البرتقال من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم والألياف، وهما من المواد المسؤولة عن تنظيم وتعزيز وظيفة القلب. كما يعد البوتاسيوم عنصرا هاما في الخلايا وسوائل الجسم، مما يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وعندما تنخفض مستويات البوتاسيوم. يصبح نبض القلب غير طبيعي ويسمى في هذه الحالة عدم انتظام ضربات القلب. ويلعب البرتقال أيضًا دورًا مهمًا في خفض ضغط الدم، حيث يساعد البوتاسيوم والفلافونويد في تنظيم ارتفاع ضغط الدم.

تقوية جهاز المناعة في الجسم: يساعد البرتقال على تقوية جهاز المناعة، فهو غني بفيتامين ج وفيتامين ج، اللذين يحميان الخلايا من خلال مقاومة الجذور الحرة، التي تسبب الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب. كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه ضد الالتهابات الفيروسية، حيث أن وفرة مادة البوليفينول الموجودة في البرتقال تحمي من الالتهابات الفيروسية.

تعرف على القيمة الغذائية لفاكهة البرتقال

يحتوي البرتقال على مكونات وعناصر غذائية مفيدة للجسم. وفيما يلي نذكر أهم القيم الغذائية الموجودة في ثمار البرتقال.