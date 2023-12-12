ضعي زيت جونسون والنشا قبل النوم يومياً بهذه الطريقة!!..تبيض خرافي من الاستعمال الاول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت جونسون زيت الأطفال الأشهر على مستوى العالم وترجع هذه الشهرة الكبيرة إلى الفوائد المتعددة التي يمنحها زيت جونسون لبشرة الأطفال وشعر الأطفال أيضاً الأمر الذي دفع الكثيرين من البالغين لاستخدامه أيضا وكانت نتائجه مبهرة للشعر والبشرة لذلك اعددنا لك عزيزي القارئ خلال السطور التالية كل ما تحاول معرفته عن فوائد زيت جونسون للشعر الاطفال والكبار وكيفية استخدامه بطريقة صحيحة للتمتع بأفضل النتائج.

فوائد زيت جونسون

يعد زيت جونسون من الزيوت المعدنية أي أنه صناعة بشرية وليس ناتج من نواتج الزيوت الطبيعية لذلك فهو يتمتع بالقوام الخفيف نسبياً، ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل البارابين، الأصباغ، الروائح ومن أهم فوائد زيت جونسون للشعر للكبار ما يلي:

يعالج جفاف فروة الرأس:

يمكن أن يؤدي جفاف فروة الرأس إلى ظهور القشرة وتساقط الشعر لذلك من الضروري ترطيب فروة الرأس للحماية من تساقط الشعر وظهور القشرة.

يستخدم زيت جونسون للشعر الخشن لترطيب فروة الرأس لفترة أطول ويساعد على وقف تساقط الشعر.

وصفة زيت جونسون

ملعقة من النشا.

3 ملاعق من زيت جونسون.

الخطوات:

1. قومي بمزج المكونين في وعاء مناسب.

2. ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

3. اغسلي وجهك بالماء الفاتر بعد انقضاء الوقت المحدد.

4. يمكنك تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

5.تعيد هذه الوصفة النضارة والتفتيح للبشرة وتجعلها خالية من الأتربة.– ½ ليمونة.

6.بعدها سوف تجدي أفضل النتائج على البشره والوج.