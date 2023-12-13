المهن المطلوبة للعمل في كندا

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تبحث كندا عن العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك:

المهن الفنية والمهنية: مثل المهندسين والأطباء والمعلمين.

المهن في مجال التكنولوجيا: مثل مطوري البرامج والبيانات وعلماء البيانات.

المهن في مجال الرعاية الصحية: مثل الممرضات والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين.

المهن في مجال البناء: مثل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال اليدويين.

المهن في مجال الضيافة: مثل الطهاة والكوفي شوب والنادلين.شروط التقديم

تختلف الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف في كندا من وظيفة إلى أخرى. ولكن بشكل عام، قد تتطلب بعض الوظائف الحصول على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها. كما قد تتطلب بعض الوظائف أيضًا إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

كيفية التقديم

يمكن للعمال الأجانب التقديم على وظائف في كندا من خلال مواقع التوظيف عبر الإنترنت أو من خلال التقديم مباشرة إلى الشركاترابط التقديم الرسمي

يمكن للعمال الأجانب الاطلاع على قائمة بجميع الوظائف الشاغرة في كندا على موقع الحكومة الكندية الرسمي للتوظيف:

كانت هذه تفاصيل خبر (وداعاً للسعودية) .. كندا تمنح تأشيرة دخول مجانية وراتب خيالي والجنسية خلال نصف عام فقط؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.